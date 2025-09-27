Η Χαμάς διαψεύδει ότι έχει παραλάβει οποιοδήποτε σχέδιο εκεχειρίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την επέκταση της επίθεσής τους στην πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz επικαλούμενη πηγές ανέφερε ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει κατ’ αρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, σε αντάλλαγμα με την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων, βάσει σχεδίου που αποδίδεται στον Τραμπ. Το υποτιθέμενο σχέδιο προβλέπει επίσης τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, καθώς και δέσμευση του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τη Λωρίδα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστινίους κατοίκους της.

Ωστόσο, αξιωματούχος της Χαμάς, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισε: «Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς».

Χθες, Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «κοντά σε συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ παρουσίασε σε ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκ των οποίων 27 στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA.

