Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για το σχέδιο ειρήνευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ρέιβιντ, στην πλατφόρμα Χ. Ο ίδιος επικαλέστηκε υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η πρόοδος σημειώθηκε ύστερα από συνομιλίες του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ, και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, τόνισε ότι για την επίτευξη συμφωνίας είναι απαραίτητη και η συναίνεση της Χαμάς.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ειρηνευτικού σχεδίου σε συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα με τον Νετανιάχου.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά.

Δηλώσεις Τραμπ στο Axios

Όπως σημειώνει το Axioς, σε εξέλιξη είναι η πιο σημαντική μέχρι σήμερα προσπάθεια να δοθεί τέλος στον πόλεμο, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 66.000 Παλαιστίνιοι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή», είπε. «Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

Σύμφωνα με τον Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή την επόμενη.

Οι βασικές αρχές του «σχεδίου 21 σημείων»

Οι κεντρικές αρχές της πρότασης Τραμπ περιλαμβάνουν:

– Την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.

– Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

– Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

– Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

– Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

– Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

– Κάποιας μορφής εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους ηγέτες και τους ανώτερους αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, που μετείχαν στη συνάντηση, τη στήριξή τους στις βασικές αυτές αρχές και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στο σχέδιο μετά τον πόλεμο.

Οι όροι των Αράβων ηγετών

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες έθεσαν συγκεκριμένους όρους για να στηρίξουν το σχέδιο:

– Το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

– Το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στη Γάζα.

– Το Ισραήλ να μην χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

– Να σταματήσει η υπονόμευση του καθεστώτος στο Τέμενος Αλ-Ακσά.

– Να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαβεβαίωσε τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης.

