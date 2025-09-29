Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του ότι διαφαίνεται «μια συμφωνία» για τη Γάζα και αφού ξεκαθάρισε ότι θέτει βέτο σε οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να πετύχουμε κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε», τόνισε χθες, Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η τέταρτη συνομιλία ανάμεσα σε Τραμπ-Νετανιάχου

Πρόκειται για την τέταρτη συνομιλία των δύο ηγετών μετά την ορκωμοσία του ρεπουμπλικανού στις 20 Ιανουαρίου. Κοινή συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 20:15 (ώρα Κύπρου).

Μέσα σε εννέα μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έθεσε υπό αμφισβήτηση την υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Όμως οι ιδέες του για να μπει τέλος στη σύγκρουση, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς, είχαν πολλές διακυμάνσεις και δεν ήταν πάντα ευθυγραμμισμένες με αυτές του προσκεκλημένου του.

Όσο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αυτός εξακολουθεί να προβάλλει έναν πολεμικό λόγο, όμως είναι διεθνώς απομονωμένος και αντιμετωπίζει στο Ισραήλ διαδηλώσεις υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός που να επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως δεν έχει την πολυτέλεια να κοντράρει τον μόνο μεγάλο σύμμαχό του.

Η τελευταία αμερικανική πρόταση, την οποία ο ρεπουμπλικανός ηγέτης έχει ήδη εκθέσει τηλεφωνικά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσωπικά ο ίδιος σε μουσουλμάνους ηγέτες, υπόσχεται να φέρει την ειρήνη στο παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο έχει ερειπωθεί έπειτα από δύο χρόνια φονικής ισραηλινής επίθεσης.

«Πιστεύω ότι έχουμε μια συμφωνία», διαβεβαίωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο», υποσχέθηκε ο αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Σχεδόν την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός εκφωνούσε στον ΟΗΕ μια πολύ επιθετική ομιλία, υποσχόμενος να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα μείζονα ρόλο στους κόλπους μιας μελλοντικής μεταβατικής αρχής στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου προτιμά ξεκάθαρα να συνεχίσει τον πόλεμο, όμως δεν είναι αδύνατο για τον Τραμπ να το πείσει να μην το κάνει», λέει ο Νέιταν Ζακς, ειδικός στο Middle East Institute στην Ουάσινγκτον.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων – Τι περιλαμβάνει

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα τους οι Times of Israel, η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα περιλαμβάνει ένα αναλυτικό σχέδιο 21 σημείων, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ειρήνης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με αντίγραφο που περιήλθε στην κατοχή του ισραηλινού ΜΜΕ, οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα και προτείνουν ένα μονοπάτι προς πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και περιλαμβάνει βασικές ρήτρες, όπως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Σύμφωνα με τα 21 σημεία, η Γάζα θα γίνει αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, ενώ η ανασυγκρότηση θα υπηρετεί τους κατοίκους της. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την αποδοχή της πρότασης, με επιστροφή όλων των ομήρων εντός 48 ωρών.

Ακολουθεί απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και παροχή αμνηστίας ή ασφαλούς διέλευσης για μέλη της Χαμάς. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα εισρεύσει χωρίς παρεμβάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών.

Η προσωρινή κυβέρνηση τεχνοκρατών θα διοικεί τη Γάζα, υπό διεθνή εποπτεία για τη χρηματοδότηση και ανασυγκρότηση, ενώ θα εκπονηθεί ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο και θα δημιουργηθεί οικονομική ζώνη για επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Οι κάτοικοι θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν και θα διασφαλιστεί η δυνατότητα επιστροφής για όσους φύγουν. Η Χαμάς θα αποκλειστεί από τη διακυβέρνηση και θα διακοπεί η στρατιωτική υποδομή της, με εγγυήσεις ασφάλειας από περιφερειακούς εταίρους και διεθνή δύναμη σταθεροποίησης υπό τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τη Γάζα και οι Αμυντικές του Δυνάμεις θα αποχωρήσουν σταδιακά, ενώ οι περιοχές απαλλαγμένες από τρομοκρατία θα ελεγχθούν ακόμη και χωρίς συμφωνία της Χαμάς.

Η Διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τον ρόλο της Ντόχα και δεν θα υπάρξουν επιθέσεις στο Κατάρ. Θα εφαρμοστεί διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης μέσω διαθρησκευτικού διαλόγου. Με την πρόοδο της ανάπλασης και των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, θα ανοίξει η πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Τέλος, οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο Ισραήλ – Παλαιστινίων για έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.

