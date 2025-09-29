Η Ρωσία κλιμακώνει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πόλεμο της Ουκρανίας, με στρατηγική που, σύμφωνα με αναλυτές, στέλνει ταυτόχρονα μήνυμα πίεσης προς την Ευρώπη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 έχουν εκτοξευθεί ήδη πάνω από 34.000 drones και δολώματα, σχεδόν εννέα φορές περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2024, δοκιμάζοντας την ουκρανική αεράμυνα.

Μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις καταγράφηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, με 600 drones και 48 πυραύλους να πλήττουν την Ουκρανία σε διάστημα 12 ωρών. Παράλληλα, σειρά ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ αυτών η Δανία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Εσθονία και η Γαλλία, ανέφεραν πρόσφατα υπερπτήσεις αγνώστων drones στον εναέριο χώρο τους.

Η Δανία απαγόρευσε όλες τις πτήσεις πολιτικών drones, χαρακτηρίζοντας τα περιστατικά «υβριδική επίθεση», ενώ στη Γερμανία ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ μίλησε για «κούρσα εξοπλισμών» και γνωστοποίησε ότι εξετάζεται η δυνατότητα κατάρριψης drones και από τον στρατό, αρμοδιότητα που σήμερα ανήκει μόνο στην αστυνομία.

Το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρουσία του στη Βαλτική και την ανατολική του πτέρυγα, ενώ ευρωπαϊκά κράτη μελετούν την κατασκευή «τείχους ασφαλείας» στα σύνορα με Ρωσία και Ουκρανία.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι τα drones αποτελούν φθηνό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο στον υβριδικό πόλεμο. Ο ειδικός στη ρωσική ασφάλεια Μαρκ Γκαλεότι εκτίμησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να εντείνει την πίεση αν διαπιστώσει ότι το ΝΑΤΟ εμφανίζει νευρικότητα. Ο Κιρ Γκάιλς σημείωσε ότι οι φιλοδοξίες της Ρωσίας ξεπερνούν την Ουκρανία και στοχεύουν να δοκιμάσουν τα όρια της δυτικής αντίστασης.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η εμπλοκή της Μόσχας σε περιστατικά drone στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ειδικοί εκτιμούν ότι η Ρωσία αποκομίζει κρίσιμα συμπεράσματα για τις δυνατότητες αντίδρασης του ΝΑΤΟ και των μεμονωμένων κρατών. Η τακτική αυτή, όπως αναφέρουν, ενδέχεται να στοχεύει στην «ομαλοποίηση» τέτοιων ενεργειών, ώστε να πάψουν να θεωρούνται απαράδεκτες.

