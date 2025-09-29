Η Δανία παραμένει σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής μετά από σειρά παραβιάσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν αναστάτωση σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια, οδηγώντας ακόμη και σε προσωρινά κλεισίματα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στην Κοπεγχάγη, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία αποστέλλουν στρατιώτες, δυνατότητες αντιμετώπισης drones, συστήματα ραντάρ και ένα ελικόπτερο. Περίπου 40 Γερμανοί στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Δανία, ενώ η γαλλική αποστολή περιλαμβάνει 35 άτομα και ένα ελικόπτερο. Η Σουηδία παραχώρησε «ισχυρά συστήματα ραντάρ», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ ανέπτυξε τη γερμανική φρεγάτα Αμβούργο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας στη Βαλτική. Η κυβέρνηση της Δανίας, για να περιορίσει τον κίνδυνο σύγχυσης με εχθρική δραστηριότητα, επέβαλε πενθήμερη απαγόρευση πτήσεων πολιτικών drones.

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν συνέδεσε τις παραβιάσεις με πιθανές προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη, κατηγορία που η Μόσχα αρνείται. Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την πηγή των εισβολών.

Στην Κοπεγχάγη αναμένεται την Τετάρτη άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ και την Πέμπτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με τη συμμετοχή ευρύτερης ομάδας ηγετών.

