Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην εξουσία μόλις 15 μήνες, ο Στάρμερ καταγράφει χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας και δέχεται πιέσεις ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματός του. Το ακροδεξιό κόμμα Reform UK εμφανίζεται πρώτο στις προθέσεις ψήφου, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την παρέμβασή του.

«Ο Φάρατζ δεν αγαπάει το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν πιστεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλει να σας κάνει να αμφιβάλλετε όσο κι εκείνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενος την πολυπολιτισμικότητα της βρετανικής κοινωνίας. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε ότι «θα πολεμήσει με όλες του τις δυνάμεις» κάθε ρατσιστική ή ξενοφοβική ρητορική.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε στις πρόσφατες προτάσεις του Reform UK για κατάργηση της άδειας μόνιμης παραμονής, καθώς και στο αυξανόμενο αντιμεταναστευτικό αίσθημα που έχει εκφραστεί με κινητοποιήσεις στη χώρα. Παράλληλα, προσπάθησε να δώσει μήνυμα αισιοδοξίας, παρουσιάζοντας μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας, την κατασκευή κατοικιών, την ενδυνάμωση του συστήματος υγείας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη «απαιτεί δύσκολες αποφάσεις», προαναγγέλλοντας έναν σκληρό προϋπολογισμό με πιθανές αυξήσεις φόρων. Στο εσωτερικό των Εργατικών, μερίδα στελεχών καλεί τον Στάρμερ να υιοθετήσει πιο προοδευτική κατεύθυνση, με τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ να θεωρείται πιθανός εσωκομματικός διεκδικητής εάν αποδυναμωθεί περαιτέρω η ηγεσία του.

Protothema.gr