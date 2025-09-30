Σαφές μήνυμα για αυστηρή ομοιομορφία και τερματισμό της «πολιτικής ορθότητας» έστειλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας ενώπιον περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων στην Ουάσιγκτον, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι το νέο δόγμα στον αμερικανικό στρατό βασίζεται στη φυσική ετοιμότητα και την πειθαρχία. «Δεν θέλω να ξαναδώ παχύσαρκους αξιωματικούς στους διαδρόμους του Πενταγώνου», τόνισε, επισημαίνοντας ότι όλοι οι στρατιωτικοί θα πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια ύψους και βάρους.

🚨 BREAKING: SecWar Pete Hegseth NUKES fat generals and announces a new twice-yearly PT test for top brass.



"It's unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon, and leading all around the world. It's a BAD LOOK, and it's not who we are!"



"You need… pic.twitter.com/xcX0PXDj0J September 30, 2025

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πρότυπα θα είναι «ενιαία, ουδέτερα ως προς το φύλο και υψηλά», τονίζοντας ότι δεν θα γίνονται διακρίσεις αλλά ούτε και εκπτώσεις στη φυσική κατάσταση. «Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί δίπλα σε στρατιώτες που είναι εκτός φόρμας ή σε γυναίκες που δεν πληρούν τα ίδια κριτήρια με τους άνδρες», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας ότι «όλα ξεκινούν από την εικόνα και την αντοχή» και «αν ο υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».

Στο ίδιο πνεύμα, ανακοίνωσε αυστηρούς κανόνες για την εμφάνιση του προσωπικού: «Θα κόψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τις γενειάδες μας και θα συμμορφωθούμε με τα πρότυπα. Όποιος θέλει γενειάδα, ας ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις».

Επικρίνοντας την πολυμορφία και τις πολιτικές ισότητας που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εικόνα στρατηγών που δεν ανταποκρίνονται στα νέα πρότυπα και ζήτησε παραιτήσεις από όσους δεν υποστηρίζουν το πρόγραμμα. «Αν αυτά που λέω σήμερα σας στεναχωρούν, τότε πρέπει να παραιτηθείτε», είπε απευθυνόμενος στους ανώτατους αξιωματικούς.

«Ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος πορεία και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το «Τμήμα των Αφυπνισμένων (Woke)», είπε ο Χέγκσεθ καθώς ξεκίνησε την εκδήλωση. «Αλλά όχι πια». «Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας στεναχωρούν, τότε πρέπει να κάνετε το σωστό και να παραιτηθείτε», είπε στους στρατηγούς του. «Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία σας αισθάνεται το αντίθετο. Αυτά τα λόγια γεμίζουν τις καρδιές σας» είπε με σιγουριά.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν ξεχωριστά πρότυπα φυσικής κατάστασης σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, αντανακλώντας τις μοναδικές επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε δύναμης. Από το 2025, οι απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ του Στρατού, του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διαστημικής

in.gr