Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη (1/10) σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα, στη νοτιοκεντρική Νιγηρία, στην πολιτεία Κόγκι.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το σκάφος μετέφερε εμπόρους που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάζι του Κόγκι προς την αγορά στο Ιλούσι, στην πολιτεία Έντο, στην απέναντι όχθη του ποταμού.

«Η κυβέρνηση της πολιτείας Κογκί θρηνεί τα θύματα του ναυτικού ατυχήματος στο Ιμπάτζι

1. Η κυβέρνηση και ο λαός της πολιτείας Κογκί δέχτηκαν με βαθιά θλίψη την είδηση του ναυτικού ατυχήματος που συνέβη στον ποταμό Νίγηρα, στο οποίο ενεπλάκησαν έμποροι που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάτζι της πολιτείας Κογκί προς την αγορά Ιλούσι στην πολιτεία Έντο.

2. Σύμφωνα με αναφορές, το ατυχές συμβάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 επιβάτες. Πρόκειται για μια τραγική απώλεια και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την περιοχή Ibaji, σε αυτή τη στιγμή θλίψης.

3. Ο Εξοχότατος Alhaji Ahmed Usman Ododo, Εκτελεστικός Κυβερνήτης της Πολιτείας Kogi, εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτείας, να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για την άμεση παροχή υποστήριξης και βοήθειας στους πληγέντες.

4. Ο Κυβερνήτης διαβεβαίωσε περαιτέρω ότι η Κυβέρνηση της Πολιτείας θα εντείνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σε συνεργασία με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στις πλωτές οδούς μας, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη μιας τέτοιας τραγωδίας.

6. Καλούμε τον λαό μας, ιδίως τις κοινότητες που ζουν στις όχθες των ποταμών, να δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και χρησιμοποιώντας σωσίβια και άλλα προληπτικά μέτρα κάθε φορά που ταξιδεύουν με πλοίο.

7. Η κυβέρνηση της πολιτείας Κόγκι στέκεται στο πλευρό των κατοίκων της τοπικής αυτοδιοικητικής μονάδας Ιμπάτζι και θα συνεχίσει να τους υποστηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Τα ναυάγια σκαφών σε ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνό φαινόμενο.

Συνήθως οφείλονται σε υπερφορτωμένα σκάφη, κακή συντήρηση ή μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα σκάφος ανατράπηκε σε ποτάμι στη βορειοκεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 άτομα στην πολιτεία Νίγηρα, στο βορειοκεντρικό τμήμα της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας της Αφρικής.

