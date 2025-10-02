Σοκ και οργή προκαλεί η άγρια δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής Ιρίνας Ζαρούτσκα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, με δράστη τον 35χρονο Ντεκάρλος Μπράουν, ο οποίος είχε βεβαρημένο ιστορικό βίαιων επιθέσεων. Τα τηλεφωνήματα που έκαναν επιβάτες στις αρχές αποτυπώνουν τον πανικό και την απελπισία τους τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα.

«Ένας άντρας μαχαίρωσε αυτή τη γυναίκα χωρίς λόγο», φώναξε ένας επιβάτης, ζητώντας απεγνωσμένα να σπεύσουν οι αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις. «Σας παρακαλώ, βιαστείτε, αιμορραγεί πολύ», πρόσθεσε, ενώ άλλοι επιβάτες ενημέρωναν ότι η νεαρή γυναίκα «δεν ανταποκρίνεται».

🚨 Iryna Zarutska's 911 audio just released. Absolutely heartbreaking 🥺💔

Η Ιρίνα, η οποία είχε καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022 για να ξεφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στον λαιμό και στο σώμα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον δράστη να βγάζει μαχαίρι από την τσέπη του και να επιτίθεται ξαφνικά, ενώ η νεαρή γυναίκα τον κοιτά έντρομη και προσπαθεί μάταια να προστατευθεί.

EXCLUSIVE: Iryna Zarutska 911 callers describe horror after Ukrainian refugee slaughtered on Charlotte train

Η 23χρονη κατέρρευσε στο δάπεδο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ το σοκαριστικό στιγμιότυπο δείχνει αρκετούς επιβάτες να παρακολουθούν παγωμένοι, χωρίς να επεμβαίνουν. Στο υπόβαθρο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».

🚨 911 audio from the Iryna Zarutska stabbing death. 💔😭

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μπράουν συνελήφθη επιτόπου, ενώ οι εικόνες από την επίθεση έχουν προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την αδράνεια των παρευρισκομένων.

