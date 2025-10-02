Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το ζήτημα του προγράμματος των μαχητικών F-35, από το οποίο η Τουρκία αποκλείστηκε μετά την προμήθεια του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη δεξίωση της Εθνοσυνέλευσης για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Ερντογάν ανέφερε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

Η Ουάσινγκτον είχε αποβάλει την Άγκυρα από το πρόγραμμα το 2019, υποστηρίζοντας ότι τα ρωσικά συστήματα S-400 δεν είναι συμβατά με τον αμερικανικό εξοπλισμό και θέτουν σε κίνδυνο τα μυστικά του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, που είχε επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια και συμμετείχε στην παραγωγική αλυσίδα, ζητά αποζημίωση ή την παράδοση των αεροσκαφών.

Η αναφορά Ερντογάν προς τον Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό στις σχέσεις Άγκυρας–Ουάσινγκτον, εν μέσω των συζητήσεων για την αμυντική συνεργασία και τη θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

naftemporiki.gr