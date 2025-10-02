Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για στοχευμένα πυραυλικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Wall Street Journal. Η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ θα συνδράμει απευθείας σε επιχειρήσεις με πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε το πράσινο φως στο Πεντάγωνο και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να διευρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.

Οι πληροφορίες αναμένεται να βοηθήσουν την Ουκρανία να πλήξει διυλιστήρια, αγωγούς και σταθμούς ενέργειας μακριά από τα σύνορά της, με στόχο να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας και να επιβαρύνει τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η WSJ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν επίσης την αποστολή πυραύλων Tomahawk και Barracuda με εμβέλεια έως και 800 χλμ., χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Οι Tomahawk, από τα πιο ακριβή όπλα του αμερικανικού οπλοστασίου, μπορούν να φτάσουν τα 2.400 χλμ.

Η πιθανή αυτή κλιμάκωση έρχεται σε μια στιγμή όπου οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες έχουν παγώσει. Η μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ικανότητά του να ασκήσει πίεση στη ρωσική αεράμυνα και να προκαλέσει ζημιά σε καίρια σημεία υποδομής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την αποστολή πυραύλων Tomahawk, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντι. Βανς επιβεβαίωσε πως το αίτημα εξετάζεται.

capital.gr