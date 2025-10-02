Οι Αρχές στο αεροδρόμιο Orio al Serio του Μπέργκαμο της Ιταλίας, συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω μια 46χρονη γυναίκα από τη Νιγηρία, η οποία κατάπιε 120 αμπούλες ηρωίνης, συνολικού βάρους 1.393 γραμμαρίων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από σήμα που διαβιβάστηκε από τις βελγικές τελωνειακές Αρχές. Η γυναίκα, που διαμένει στην Ιταλία από το 2013 και εργάζεται ως πλανόδια πωλήτρια, επέστρεφε από ένα σύντομο ταξίδι στις Βρυξέλλες και είχε προορισμό την πόλη Αλγκέρο.

Η απουσία αποσκευών, οι αντιφατικές εξηγήσεις που έδωσε για το ταξίδι και η νευρικότητά της κίνησαν τις υποψίες των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε περαιτέρω ελέγχους. Η ίδια παραδέχθηκε ότι μετέφερε ναρκωτικά.

Ακτινολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο του Μπέργκαμο επιβεβαίωσαν την παρουσία ναρκωτικών, τα οποία ήταν σφραγισμένα με κολλητική ταινία. Μετά την αποβολή τους, η ουσία κατασχέθηκε και η γυναίκα οδηγήθηκε στη φυλακή του Μπέργκαμο, στη διάθεση της δικαστικής αρχής.

