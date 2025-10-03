Εκεί όπου κρατούνται οι συλληφθέντες από τον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, στο Ασντόντ, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου επέλεξε να δώσει το «παρών» στον χώρο κράτησης, σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και πολιτικά σχόλια.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ φαίνεται να ξεσπά και να απευθύνεται με βαρείς χαρακτηρισμούς προς τους συλληφθέντες.
Δείχνοντας τους με το δάχτυλό του, ο Μπεν Γκβιρ ακούγεται να αποκαλεί «τρομοκράτες» τους συλληφθέντες και να φωνάζει «θα τιμωρηθείτε».
«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες», ακούγεται να λέει ο Μπεν Γκβιρ.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές κανένα πλοίο του στολίσκου δεν πέρασε τελικά τον αποκλεισμό μετά το ρεσάλτο σε σκάφη της Global Sumud Flotilla, που είχε ως στόχο τη μεταφορά ακτιβιστών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.
Οι συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ καταγράφηκαν και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.