Εκεί όπου κρατούνται οι συλληφθέντες από τον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, στο Ασντόντ, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου επέλεξε να δώσει το «παρών» στον χώρο κράτησης, σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και πολιτικά σχόλια.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ φαίνεται να ξεσπά και να απευθύνεται με βαρείς χαρακτηρισμούς προς τους συλληφθέντες.

Δείχνοντας τους με το δάχτυλό του, ο Μπεν Γκβιρ ακούγεται να αποκαλεί «τρομοκράτες» τους συλληφθέντες και να φωνάζει «θα τιμωρηθείτε».

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες», ακούγεται να λέει ο Μπεν Γκβιρ.

Israel’s National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited detained activists from the Global Sumud Flotilla.



"These are the terrorists. They are terrorists. Look at them. Supporters of murderers. They came for Gaza, for the terrorists. pic.twitter.com/wx2bApCGbQ — Clash Report (@clashreport) October 3, 2025

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές κανένα πλοίο του στολίσκου δεν πέρασε τελικά τον αποκλεισμό μετά το ρεσάλτο σε σκάφη της Global Sumud Flotilla, που είχε ως στόχο τη μεταφορά ακτιβιστών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ καταγράφηκαν και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.

