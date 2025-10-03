Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά σε τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη έξω από τη συναγωγή Heaton Park στο Μάντσεστερ, ανήμερα της εβραϊκής γιορτής Γιομ Κιπούρ.

Δράστης ήταν ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ-Σάμι, γεννημένος στη Συρία, ο οποίος μεγάλωσε λίγα τετράγωνα από τη συναγωγή. Ο Αλ-Σάμι έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πιστούς και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι. Έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών λίγα λεπτά αργότερα.

Ο Αλ-Σάμι είχε φτάσει στη Βρετανία ως παιδί και είχε λάβει υπηκοότητα το 2006. Παρά ταύτα, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές ούτε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης «Prevent». Ο ίδιος φέρεται να εργαζόταν ως δάσκαλος αγγλικών και προγραμματισμού, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως απομονωμένο και σιωπηλό άνθρωπο, που απέφευγε τις κοινωνικές επαφές.

Ο πατέρας του, Faraj Al-Shamie, είναι γιατρός τραυματολόγος με εμπειρία σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες, ενώ σε παλαιότερη ανάρτησή του είχε μοιραστεί φωτογραφία του γιου του να κρατά μωρό, στοιχείο που δείχνει ότι ο δράστης είχε και οικογενειακές ευθύνες.

Το χρονικό της επίθεσης

Στις 9:31 π.μ. ο δράστης χτύπησε με το όχημά του πιστούς που κατευθύνονταν στη συναγωγή. Ακολούθως, βγήκε με μαχαίρι και επιτέθηκε εναντίον τους. Θύματα ήταν ο 53χρονος Έντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η απόπειρα εισβολής στον ναό αποτράπηκε χάρη στην άμεση αντίδραση του ραβίνου Ντάνιελ Γουόκερ και εθελοντών που κλείδωσαν τις πόρτες. Ο δράστης φορούσε γιλέκο που θεωρήθηκε αρχικά ότι περιείχε εκρηκτικά, όμως αποδείχθηκε μη λειτουργικό.

Στην ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε από θραύσματα ο Γιόνι Φίνλεϊ, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα με υποψία συμμετοχής σε τρομοκρατική συνωμοσία.

Η επίθεση προκάλεσε οργή και κύμα συμπαράστασης προς την εβραϊκή κοινότητα. Ο Αρχιραβίνος Σερ Εφραΐμ Μίρβις μίλησε για «αδιάκοπο κύμα αντισημιτικού μίσους».

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ επέστρεψε εσπευσμένα από την Κοπεγχάγη, συγκάλεσε την επιτροπή Cobra και δεσμεύτηκε για αυξημένα μέτρα ασφάλειας. «Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι», είπε, επαινώντας την αστυνομία και τους πολίτες που αποσόβησαν μεγαλύτερη τραγωδία.

Από το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό «βαρβαρική επίθεση», ενώ η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι «όλες οι λεπτομέρειες θα διερευνηθούν πλήρως».

