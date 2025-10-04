Η Σαναέ Τακαΐτσι, πρώην υπουργός Εσωτερικών Ζητημάτων της Ιαπωνίας, αναδείχθηκε νικήτρια στην επαναληπτική ψηφοφορία για την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), εξασφαλίζοντας την κορυφαία θέση στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα αντικαταστήσει τον Σιγκέρου Ισίμπα στην πρωθυπουργία, καθώς το LDP παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, μετά από τις πρόσφατες εκλογές, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του LDP δεν έχει την πλειοψηφία σε κανένα κοινοβουλευτικό σώμα και θα απαιτηθεί η συνεργασία με την αντιπολίτευση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Η Τακαΐτσι νίκησε τον Σιντζίρο Κοϊζούμι στην επαναληπτική ψηφοφορία για την ηγεσία του κόμματος, αφού κανένας από τους πέντε υποψηφίους δεν κέρδισε την πλειοψηφία στον πρώτο γύρο.

Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την εκλογή του επόμενου πρωθυπουργού αναμένεται να διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου.

