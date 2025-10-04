Τουλάχιστον δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Λονδίνο το Σάββατο, κατά τη διάρκεια πορείας υποστηρικτών της Palestine Action, οργάνωσης που έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε παρά τις εκκλήσεις της αστυνομίας και της κυβέρνησης να ματαιωθεί, μετά τη θανατηφόρα επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης της επίθεσης ήταν Βρετανός συριακής καταγωγής, τον οποίο η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνδέει με εξτρεμιστική ισλαμιστική ιδεολογία. Ο άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Η πορεία είχε προγραμματιστεί ως διαμαρτυρία για την απαγόρευση της Palestine Action, η οποία εντάχθηκε τον Ιούλιο στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, μετά τη διείσδυση μελών της σε στρατιωτική αεροπορική βάση και τις ζημιές που προκάλεσαν σε αεροσκάφη.

Παρά τις προειδοποιήσεις, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της οργάνωσης. Οι συλλήψεις ξεκίνησαν όταν διαδηλωτές άρχισαν να γράφουν συνθήματα σε δημόσιους χώρους. Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα, οι παρευρισκόμενοι επευφημούσαν τους συλληφθέντες, φωνάζοντας «Ντροπή σας» προς τους αστυνομικούς.

Έξι ακόμη άτομα συνελήφθησαν όταν ανάρτησαν πανό της Palestine Action στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ, έξω από το Κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε ανάρτησή του στο Χ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, σημειώνοντας: «Καλώ όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν αυτό το Σαββατοκύριακο να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την οδύνη των Βρετανών Εβραίων. Είναι μια στιγμή θρήνου. Δεν είναι καιρός για ένταση ή περισσότερο πόνο. Είναι καιρός να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο».

