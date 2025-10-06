Η απόφαση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση σχεδόν ίδια με την προηγούμενη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Τα περισσότερα κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού διατήρησαν τις θέσεις τους, γεγονός που δείχνει τη συνέχιση της κεντρώας πολιτικής γραμμής του Μακρόν. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή αφορά το υπουργείο Οικονομικών, όπου ο Ερίκ Λομπάρ αντικαταστάθηκε από τον Ρολάν Λεσκίρ — στενό συνεργάτη του προέδρου και μέχρι πρότινος υπουργό Βιομηχανίας.

Η κυβέρνηση «συνέχειας», που επέλεξε ο Μακρόν, υπονομεύει έτσι τις πιθανότητες του Σεμπαστιάν Λεκορνί να περάσει αβρόχοις ποσί την εβδομάδα στην Εθνοσυνέλευση.

Πυρά της αντιπολίτευσης για τις επιλογές Μακρόν

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε «αξιοθρήνητη» τη συνέχιση της πολιτικής Μακρόν, ενώ οι Σοσιαλιστές, που παίζουν ρόλο-κλειδί με τον ικανό αριθμό εδρών που διαθέτουν στην Εθνοσυνέλευση, επανέλαβαν την προειδοποίηση ότι θα υποστηρίξουν πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί, εκτός κι αν αλλάξει σαφώς πορεία.

«Χωρίς αλλαγή πολιτικής οι Σοσιαλιστές θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών, Πιερ Ζουβέ, στο δίκτυο BFM TV. «Έχουμε έναν πρόεδρο κι έναν πρωθυπουργό που επί της αρχής και ουσιαστικά δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτε», πρόσθεσε.

Ο Λεκορνί δοκιμάζεται στον προϋπολογισμό

Ο Λεκορνί, η κυβέρνηση του οποίου δεν διαθέτει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που έριξε τους δύο προκατόχους του — να περάσει τον προϋπολογισμό, που θα περιλαμβάνει πιθανότατα μη δημοφιλείς περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων αναγκαίες για τον περιορισμό του κρατικού ελλείμματος – του μεγαλύτερου στην ευρωζώνη – από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο προηγούμενος πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Μπαϊρού, αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο μήνα, αφού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης για το σχέδιό του για απότομη μείωση του ελλείμματος το επόμενο έτος. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, επίσης απομακρύνθηκε από το πόστο του λόγω των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης στις περικοπές που είχε προτείνει στον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνί θα αντιμετωπίσει μια παρόμοια δοκιμασία αυτή την εβδομάδα, καθώς ομάδες της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα καταθέσουν προτάσεις μομφής μόλις ο πρωθυπουργός του Μακρόν παρουσιάσει επίσημα τις πολιτικές του προτεραιότητες σε ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση αύριο Τρίτη.

Ανεβαίνει το spread

Οι πολιτικές και δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γαλλία μετά την εσφαλμένη απόφαση Μακρόν να προκηρύξει πέρυσι πρόωρες εκλογές, έχουν προκαλέσει εξάρσεις ρευστοποίησης γαλλικών περιουσιακών στοιχείων, ωθώντας προς τα πάνω το κόστος δανεισμού της χώρας σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομολόγους της.

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,2% στα 1,1718 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης Μακρόν, ενώ το ασφάλιστρο απόδοσης της χώρας έναντι του γερμανικού χρέους — ένας βασικός δείκτης δημοσιονομικού κινδύνου — έχει διευρυνθεί σε περίπου 81 μονάδες βάσης από μόλις 65 τον Αύγουστο, πριν ο Μπαϊρού ανακοινώσει ότι θα ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση.

Οι Σοσιαλιστές θεωρούν ανεπαρκείς τις κινήσεις συμβιβασμού του Λεκορνί

Τις τελευταίες ημέρες, αξιωματούχοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχουν δηλώσει ότι οι προτεινόμενοι συμβιβασμοί του Λεκορνί είναι ανεπαρκείς και δεν θα τους εμποδίσουν να υποστηρίξουν μια πρόταση μομφής.

Οι επιλογές του Μακρόν και του Λεκορνί για τα κορυφαία πόστα στη νέα κυβέρνηση δεν παραπέμπουν στην αλλαγή κατεύθυνσης που απαιτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό παραμένει στο υπουργείο Εσωτερικών, ο Ζεράλ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης και η πρώην πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν — η οποία διαχειρίστηκε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν — παραμένει στο υπουργείο Παιδείας. Η Αμελί ντε Μοντσαλέν, η οποία προετοίμασε το νομοσχέδιο για τα οικονομικά του 2025 και τα σχέδια του Μπαϊρού, θα παραμείνει επίσης στη θέση της ως υπουργός Προϋπολογισμού.

Η μόνη έκπληξη είναι η επιστροφή του Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Άμυνας. Ο Λεμέρ, ωστόσο, είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών τα πρώτα επτά χρόνια της προεδρίας του Μακρόν και συνδέεται στενά με τις βασικές πολιτικές του Γάλλου προέδρου.

Και τώρα τα δύσκολα

«Εμείς το ξεκαθαρίσαμε στον πρωθυπουργό: ή θα κάνει ρήξη με το παρελθόν, ή θα αντιμετωπίσει πρόταση μομφής», δήλωσε ο εκλεκτός της Λεπέν, και πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η νέα κυβέρνηση «εμμένει αποφασιστικά στη συνέχεια και ουδόλως ασχολείται με τη ρήξη με το παρελθόν που περιμένει ο γαλλικός λαός», πρόσθεσε.

Μεταξύ των κλαδιών ελαίας που έτεινε ο Λεκορνί προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης περιλαμβάνεται η απόφασή του να πάρει αποστάσεις από το συγκρουσιακό μοντέλο Μακρόν και να μην κάνει χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, διά του οποίου θα μπορούσε να περάσει τον Προϋπολογισμό παρακάμπτοντας την Εθνοσυνέλευση. Και μολονότι η κίνησή του αυτή μπορεί βραχυπρόθεσμα να κατευνάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άλλη σημαίνει ότι οι υπουργοί του θα πρέπει να παραχωρήσουν περισσότερο έδαφος στους βουλευτές για να έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν πλειοψηφία για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026.

Ο Λεσκίρ νέος υπουργός Οικονομικών

Εάν η κυβέρνηση Λεκορνί καταφέρει να επιβιώσει από τη δοκιμασία των ψήφων μομφής αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Λεσκίρ θα μπει στα βαθιά νερά των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό τις επόμενες εβδομάδες. Ο Λεσκίρ είναι στενός σύμμαχος του Μακρόν, έχοντας εγκαταλείψει μια καριέρα στα οικονομικά για να συμμετάσχει στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Γάλλου προέδρου το 2017.

Ο Λεσκίρ κέρδισε στη συνέχεια μια έδρα στην Εθνοσυνέλευση, όπου διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Μακρόν. Το 2022, διορίστηκε υπουργός Βιομηχανίας, μια θέση που κατείχε μέχρι την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Κατά καιρούς έχει ασκήσει κριτική στους κεντροδεξιούς συμμάχους του Μακρόν και στις προτάσεις τους για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Ο Λεσκίρ έχει επίσης δηλώσει ότι είχε για λίγο διάστημα κάρτα μέλους του Σοσιαλιστικού Κόμματος τη δεκαετία του 2000, για να υποστηρίξει τότε την προεδρική υποψηφιότητα του Ντομινίκ Στρος-Καν.

