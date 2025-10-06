Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας η υπόθεση μιας 31χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα είναι ένα κορίτσι 13 ετών και ένα αγόρι 4 ετών, τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Τα άλλα δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Χιούστον και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Η γυναίκα αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες δολοφονίας και δύο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με όπλο. Κρατείται με εγγύηση ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

During a news conference Sunday, Sheriff Bo Stallman said Oninda Romelus, 31, is accused of shooting her four children inside a vehicle. Two of them didn't survive. https://t.co/KxM6gss2s7 — 12NewsNow (@12NewsNow) October 6, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Άνγκλετον, στην κομητεία Μπραζόρια, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον. Η μητέρα φέρεται να τηλεφώνησε η ίδια στην αστυνομία μετά την επίθεση, με τις αρχές να εντοπίζουν στο σπίτι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

«Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς αυτή την τραγωδία, αλλά θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε ο σερίφης της κομητείας.

