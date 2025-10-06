Μόνο θέμα μουσικής αποδεικνύεται φέτος περίτρανα ότι δεν είναι ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision, καθώς πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν απειλήσει ότι δε θα συμμετέχουν τον Μάιο στη διοργάνωση της Αυστρίας, αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Από την πλευρά της η EBU έχει ανακοινώσει ότι η απόφαση θα ληφθεί σε έκτακτη ψηφοφορία των μελών της εντός του Νοεμβρίου.

Μιλώντας σήμερα για το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ, ο καγκελάριος της Γερμανίας (χώρα των Big5)προειδοποίησε: «Αν φύγει το Ισραήλ, θα φύγουμε κι εμείς»

Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «σκάνδαλο» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας, εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι αυτό συζητείται καν. Το Ισραήλ έχει θέση στον διαγωνισμό», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν, σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, η Γερμανία θα έπρεπε να αποσυρθεί οικειοθελώς από τη διοργάνωση, δήλωσε: «Αυτό θα υποστήριζα».

Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ARD, το 65% των Γερμανών θεωρεί ότι καλλιτέχνες και αθλητές από το Ισραήλ δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ το 24% υποστηρίζει ότι θα ήταν σωστός ο αποκλεισμός της χώρας από διεθνείς οργανώσεις προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση της χώρας.

Διχασμός στην EBU

Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ιρλανδία έχουν ανακοινώσει επισήμως ότι δεν θα ανέβουν στην ίδια σκηνή με το Ισραήλ, ενώ πολλές άλλες χώρες περιμένουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για να πάρουν τις οριστικές τους αποφάσει.

Αντίθετα, υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ τάσσονται η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία (μέχρι ώρας) και το Λουξεμβούργο, ενώ θετική εμφανίζεται και η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η Αυστρία, διοργανώτρια χώρα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Επιθυμεί να κρατήσει τον διαγωνισμό μακριά από πολιτικές συγκρούσεις και να αποτρέψει ενδεχόμενα μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η Eurovision είναι μια γιορτή μουσικής και ενότητας και όχι πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, φωνές από διάφορες πλευρές ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ, με την κυβέρνηση της Βιέννης να επιδιώκει ισορροπία και να διαφυλάξει την εικόνα του διαγωνισμού.

Με λίγα λόγια, η Αυστρία θέλει το σύνθημα της Eurovision να παραμείνει «United by Music» και όχι «διχασμένοι από την πολιτική», κάτι που φαίνεται πλέον ακατόρθωτο.

cnn.gr