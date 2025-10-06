Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το Κρεμλίνο να ανακοινώνει ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές για μια διπλωματική λύση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και η ανάγκη σταθεροποίησης της κατάστασης στη Συρία.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς στην Αίγυπτο με την ισχυρή πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

iefimerida.gr