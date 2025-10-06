Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυνε έκκληση για ενότητα, προειδοποιώντας ότι οι αντίπαλοι της Ευρώπης «είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν και να υποδαυλίσουν τις διαιρέσεις».

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Σώματος στο Στρασβούργο, ενόψει της ψηφοφορίας της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής εμφανίστηκε με χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι «το νόημα της ενότητας δεν είναι να συμφωνούμε σε κάθε λεπτομέρεια, αλλά να συνταχθούμε γύρω από όσα μας ενώνουν για να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο».

Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους ευρωβουλευτές να μην «πέσουν στην παγίδα του Πούτιν» που, όπως είπε, επιδιώκει να σπείρει διχόνοια και παραπληροφόρηση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες για τη Γάζα, την Ουκρανία ή το εμπόριο με τις ΗΠΑ είναι «θεμιτές», αλλά υπογράμμισε την κοινή ευθύνη να σταλεί μήνυμα σταθερότητας και ενότητας.

Οι δύο προτάσεις μομφής κατατέθηκαν από τη ριζοσπαστική Αριστερά και την Ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη». Αν και δεν αναμένεται να περάσουν, καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα δηλώνουν έτοιμα να στηρίξουν την Κομισιόν, αναδεικνύουν τις πιέσεις που δέχεται η «φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία» μετά την ενίσχυση της Ακροδεξιάς στις εκλογές του 2024.

Από το βήμα, ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ κατηγόρησε την Ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστερά ότι «φέρνουν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις της Γαλλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Από την πλευρά του, ο Τζορντάν Μπαρντελά ζήτησε την αποχώρηση της φον ντερ Λάιεν, επικρίνοντας τη μεταναστευτική πολιτική και τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η Μανόν Ομπρί από την Αριστερά κατηγόρησε την Επιτροπή για «αδράνεια απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα» και για «ξηλώσιμο» της πράσινης συμφωνίας.

Η πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Ιράτκε Γκαρσία δήλωσε ότι θα στηρίξει την Επιτροπή «υπό όρους», ζητώντας να τηρηθούν οι δεσμεύσεις στο πρόγραμμα εργασίας που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο.

