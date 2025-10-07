Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη Γκιλέιν Μάξγουελ, 63 ετών, η οποία έχει καταδικαστεί για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον εκλιπόντα χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ίδια ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Μάξγουελ να εξετάσει την προσφυγή για αναίρεση της καταδίκης της, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να της δώσει χάρη. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα συζητήσει το θέμα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Είχα τόσο καιρό να ακούσω αυτό το όνομα. Μπορώ να πω το εξής, ότι θα πρέπει να το δω. Θα μιλήσω με το υπουργείο Δικαιοσύνης», δήλωσε ο 79χρονος μεγιστάνας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό.

Η υπόθεση Έπσταϊν έχει εξελιχθεί σε πονοκέφαλο για τον Λευκό Οίκο και το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει εντάσεις με τμήμα της πολιτικής του βάσης, το οποίο ζητά περισσότερες αποκαλύψεις σχετικά με τα εγκλήματα και τους φερόμενους συνεργούς ή πελάτες του Έπσταϊν. Ο εκλιπών χρηματομεσίτης φέρεται να διατηρούσε επαφές με πολιτικούς ηγέτες, επιχειρηματίες και προσωπικότητες της υψηλής κοινωνίας, γεγονός που συνεχίζει να τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Τραμπ είναι γνωστό πως είχε κοινωνικές και φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν, αν και κατά τη δεκαετία του 2000 οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν. Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός το 2019 σε κελί φυλακής στο Μανχάταν, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού.

Ενδεχόμενη χάρη στη Μάξγουελ θα αποτελούσε πολιτικά ριψοκίνδυνη κίνηση για τον Τραμπ, καθώς τόσο υποστηρικτές όσο και πολιτικοί του αντίπαλοι ζητούν περισσότερη διαφάνεια στις έρευνες για τον κύκλο του Έπσταϊν — έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διατηρούσε δεσμούς με μυστικές υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι έχει δεχθεί αιτήματα χάριτος από πολλούς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μουσικό Σον «Ντίντι» Κομπς, ο οποίος καταδικάστηκε την Παρασκευή σε πάνω από τέσσερα χρόνια φυλάκισης για υπόθεση σχετιζόμενη με πορνεία.

protothema.gr