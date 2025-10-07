Ένας 60χρονος ομογενής, ο Αρτέμιος (Artie) Μίντζας, κατηγορείται για 25 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Αυστραλίας, η αστυνομία ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Μίντζας συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ενώ δεν έχει ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

«Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Stephen Parry.

Ο Αρτέμιος Μίντζας κατά τη σύλληψή του



Η περιοχή αποκλείστηκε για περίπου δύο ώρες, έπειτα από αναφορές για ένοπλο άνδρα στη Georges River Road, κοντά στη Brighton Street. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο Μίντζας πυροβόλησε στα «τυφλά» 50 φορές τραυματίζοντας 16 άτομα

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, «τυχαία και αδιάκριτα», από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από εμπορικό κατάστημα, πλήττοντας 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου. Η NSW Ambulance παρείχε φροντίδα σε 16 άτομα με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση μετά από τραύματα στον λαιμό και το στήθος.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & injury



A 60-year-old man has been arrested in Croydon Park, an inner-west suburb of Sydney, New South Wales, after allegedly firing "indiscriminately" at passing vehicles, including police cars, from a residential… pic.twitter.com/uEr2T7V6fI October 5, 2025

Συνελήφθη ο δράστης -Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Περίπου στις 9.30 το βράδυ (τοπική ώρα), ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον Έλληνα ομογενή, κατάσχοντας ένα όπλο διαμετρήματος 30 και πυρομαχικά. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση, με τραύμα στο μάτι από θραύσματα γυαλιού, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Burwood Police Station.

Το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, πυροβολισμούς σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της σύλληψης.

Την Τρίτη (7/10), ο Μίντζας οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου Burwood Local Court όπου του αρνήθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση.

Ο Αρτέμιος Μίντζας

Το προφίλ του Αρτέμιου Μίντζα

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

«Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Stephen Parry.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, ο ομογενής εργάζεται στα Sydney Trains.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την ειδική ομάδα Strike Force Cornwood, η οποία εξετάζει τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

iefimerida.gr