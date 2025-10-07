Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων στο σχολείο της Ινδονησίας, τμήμα του οποίου κατέρρευσε πριν από μία εβδομάδα, με τον τελικό απολογισμό να ανέρχεται σε 67 νεκρούς, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

«Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εντοπίσαμε έφτασε τους 171, εκ των οποίων 67 νεκροί και 104 επιζώντες», δήλωσε ο Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντής επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Basarnas).

Από την πλευρά του, ο Μοχάμαντ Σιάφι, διευθυντής της ίδιας υπηρεσίας, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι «την ένατη ημέρα, τερματίσαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» και πρόσθεσε πως «απομακρύνθηκαν όλα τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε».

Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας, έκανε λόγο για 63 νεκρούς. Ωστόσο, κανένας από τους αξιωματούχους δεν επιβεβαίωσε εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι. Χθες, αξιωματούχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον δέκα άτομα παρέμεναν αγνοούμενα.

Μέχρι στιγμής, μόλις 17 από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με τη μονάδα ταυτοποίησης θυμάτων καταστροφών της αστυνομίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν κατέρρευσε τμήμα πολυώροφου οικοτροφείου του ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου αλ Χόζινι, στο Σιντοαρτζό, κοντά στη Σουραμπάγια της ανατολικής Ιάβας. Το κτίριο κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα, την ώρα που οι σπουδαστές ετοιμάζονταν για την απογευματινή προσευχή.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη καταστροφή στην Ινδονησία από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον Μπούντι Ιραουάν, υποδιευθυντή της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Οι αρχές πλέον επικεντρώνονται στη διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης, καθώς στο κτίριο βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες. Ειδικοί εκτιμούν πως οι εργασίες δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανονισμούς. Την ημέρα της τραγωδίας, ένας φύλακας του οικοτροφείου ανέφερε ότι το κτίριο κατέρρευσε κατά τη ρίψη σκυροδέματος για την κατασκευή επιπλέον ορόφου.

Η ανεπαρκής εφαρμογή των οικοδομικών κανονισμών και η έλλειψη ελέγχων σε εργοτάξια προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των κτιρίων στη χώρα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο με αίθουσα προσευχής στο δυτικό τμήμα της Ιάβας.

