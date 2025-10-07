Ένα υδάτινο πάρκο στον Καναδά απείλησε να προχωρήσει στην ευθανασία των 30 φαλαινών μπελούγκα που εξακολουθεί να κρατά σε αιχμαλωσία, αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν του καταβάλει οικονομική ενίσχυση έως το τέλος της σημερινής ημέρας.

Το πάρκο Marineland, που βρίσκεται κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα στο Οντάριο και έκλεισε το 2024, υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει πλέον τους πόρους για τη φροντίδα των θαλάσσιων θηλαστικών, τα οποία μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και πέντε μέτρα.

Η διεύθυνση του πάρκου είχε ζητήσει πρόσφατα άδεια να μεταφέρει τις φάλαινες στο Chimelong Ocean Kingdom στην Κίνα, όμως η καναδική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη την απαγόρευση μεταφοράς ζώων για λόγους ψυχαγωγίας.

Με επιστολή που εστάλη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις 3 Οκτωβρίου, το Marineland ζήτησε κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια, προειδοποιώντας ότι αν η απαγόρευση εξαγωγής παραμείνει σε ισχύ έως τις 7 Οκτωβρίου, θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην ευθανασία των φαλαινών.

«Αν δεν υπάρξει απάντηση μέχρι τότε, θα θεωρήσουμε ότι τα αιτήματά μας απορρίφθηκαν και θα ενημερώσουμε τα εμπλεκόμενα μέρη και το κοινό», αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με το Radio Canada και τους New York Times.

Η υπουργός Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά, Τζοάν Τόμσον, απάντησε ότι «το γεγονός πως το Marineland δεν εξασφάλισε βιώσιμη εναλλακτική για τις φάλαινες που εξέθρεψε σε αιχμαλωσία δεν καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση για τη χρηματοδότησή τους».

