Στα χέρια των καραμπινιέρων έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας γνωστός Ιταλός μαφιόζος, ο οποίος καταζητούνταν τα τελευταία πέντε χρόνια.

Πρόκειται για τον 39χρονο Λεονάρντο Τζεζουάλντο από τη Φότζια, ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης «Società foggiana». Από το 2020, ο Τζεζουάλντο είχε καταφέρει να διαφύγει κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, ενώ είχε ήδη καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλάκιση.

Η επιχείρηση εκείνη αφορούσε 44 άτομα εις βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα προσωρινής κράτησης, κυρίως για εκβίαση και συναφή αδικήματα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, μέλη της Ιταλικής Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (GIS) εισέβαλαν σε κατοικία στα περίχωρα της Φότζια και συνέλαβαν τον Τζεζουάλντο στον ύπνο, χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν πιστόλι με έξι σφαίρες στο γεμιστήρα.

"Congratulazioni all’Arma dei @_Carabinieri_ e alla Magistratura per l’arresto del pericoloso latitante Leonardo Gesualdo, tra i pregiudicati più ricercati del Paese.

Un risultato frutto di professionalità, impegno e dedizione assoluta al servizio dello #Stato e dei cittadini.… pic.twitter.com/QMFjNtAzUP — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 7, 2025

Ποιος είναι ο Λεονάρντο Τζεζουάλντο

Ήταν 16 Νοεμβρίου 2020 όταν χάθηκαν τα ίχνη του Τζεζουάλντο. Δικαστικός λειτουργός τον είχε περιγράψει χωρίς περιστροφές: «Όταν υπάρχει ανάγκη να πυροβολήσει, είναι αυτός που θα το κάνει».

Όπλα, ναρκωτικά, εκβιάσεις και ακόμη η κατηγορία ότι είχε σκοτώσει, το βράδυ της 13ης Απριλίου 2013, τον – επίσης καταδικασμένο για εγκλήματα – Κλάουντιο Σότσιο στην οδό Λουτσέρα της Φότζια – έγκλημα για το οποίο αθωώθηκε – σημάδεψαν την εγκληματική του πορεία. Ο Τζεζουάλντο, γεννημένος το 1986, υπήρξε μέλος της λεγόμενης «Κοινωνίας της Φότζια» (Società Foggiana).

Είχε ενταχθεί στον κατάλογο των επικίνδυνων φυγάδων του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών και αναζητούνταν από τις 16 Νοεμβρίου 2020, όταν είχε διαφύγει την εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης που αφορούσε την επιχείρηση «Decima Bis» της εισαγγελίας κατά της μαφίας του Μπάρι. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας.

Η έρευνα «Decima Bis», φυσική συνέχεια της επιχείρησης «Decima Azione», είχε επιτρέψει στις αρχές να ανασυνθέσουν τη λειτουργική και οργανωτική δομή, καθώς και τις εγκληματικές δραστηριότητες των τριών ομάδων της Società Foggiana, οι οποίες συγκρούονταν περιοδικά μεταξύ τους για την ηγεσία και τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων στην πόλη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός «κοινού ταμείου», από το οποίο καλύπτονταν – μεταξύ άλλων – οι μισθοί των μελών ανάλογα με τον ρόλο τους, τα «λειτουργικά έξοδα» της οργάνωσης, καθώς και τα νομικά έξοδα των κρατουμένων που ανήκαν στη δομή αυτή.

protothema.gr