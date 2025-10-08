Με αυστηρούς τόνους και έκδηλη ανησυχία για τα πρόσφατα περιστατικά πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια, που οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμό τους, τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιο της Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, κάνοντας λόγο για έναν «υβριδικό πόλεμο εν εξελίξει».

«Κάτι νέο και επικίνδυνο συμβαίνει στους ουρανούς μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας από μαχητικά MiG, καθώς και σε πτήσεις drones πάνω από κρίσιμες υποδομές στο Βέλγιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Δανία και τη Γερμανία.

Make no mistake.



The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats.



It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare.



Europe must get the capacity to respond and protect our skies.



Work has begun ↓ https://t.co/dbs5H2NNaE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2025

Όπως υπογράμμισε, τα περιστατικά αυτά αποτελούν μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενων απειλών: «Υποθαλάσσια καλώδια έχουν κοπεί, αεροδρόμια και κόμβοι logistics έχουν παραλύσει από κυβερνοεπιθέσεις, ενώ εκλογές στοχεύονται από εκστρατείες κακόβουλης επιρροής. Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση, αλλά για μια συντονισμένη και κλιμακούμενη εκστρατεία που αποσκοπεί στη διάσπαση της Ένωσης και την αποδυνάμωση της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία».

Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «η ιδρυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διατήρηση της ειρήνης», προσθέτοντας πως αυτό σήμερα σημαίνει την ικανότητα αποτροπής επιθετικών ενεργειών και ταχείας αντίδρασης.

Όπως αποκάλυψε, η Επιτροπή εργάζεται ήδη για την ανάπτυξη μιας «στρατηγικής ικανότητας αντίδρασης» που θα επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση μεταβαλλόμενων μορφών απειλής. «Βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών στην ιστορία της Ένωσης», σημείωσε, αναγγέλλοντας ότι σε δύο εβδομάδες θα παρουσιαστεί ο «οδικός χάρτης ετοιμότητας 2030», με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αφορά την ενίσχυση της εναέριας επιτήρησης και την αντιμετώπιση παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια νέα πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία — ένα «τείχος κατά των drones» που θα προστατεύει τον εναέριο, θαλάσσιο και χερσαίο χώρο των ανατολικών κρατών-μελών.

Το νέο σύστημα, όπως εξήγησε, θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό, αποτελεσματικό και σχεδιασμένο για ταχεία ανίχνευση, αναχαίτιση και εξουδετέρωση μη επανδρωμένων απειλών.

Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι, αν και η αρχική προτεραιότητα αφορά την ανατολική πλευρά της Ένωσης, η στρατηγική θα επεκταθεί με προσέγγιση «360 μοιρών», καλύπτοντας και τη νότια Ευρώπη.

«Η ασπίδα αυτή θα προστατεύει ολόκληρη την Ένωση — από την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, μέχρι την παρακολούθηση μεταναστευτικών ροών και τον έλεγχο του ρωσικού “σκιώδους στόλου”», δήλωσε, ικανοποιώντας παράλληλα το πάγιο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για συμπερίληψη της νότιας πλευράς στο σχέδιο πανευρωπαϊκής προστασίας.

protothema.gr