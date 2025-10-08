Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Γαλλία, καλώντας τα τέσσερα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα.

Η κίνηση αφορά τη μη ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/555, η οποία καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για την απόκτηση, κατοχή και εμπορική ανταλλαγή μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων — όπως εκείνων που χρησιμοποιούνται στην αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η οδηγία στοχεύει στη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας, καθώς και στην πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και της παράνομης διακίνησης όπλων.

Η Επιτροπή δίνει στις τέσσερις χώρες προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση, η Κομισιόν δύναται να προχωρήσει στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης, το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

ΚΥΠΕ