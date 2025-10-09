Επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι επετεύχθη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία, αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, κάνοντας λόγο για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».

Η νέα έξαρση σημειώνεται ενώ οι ελπίδες για προσωρινή εκεχειρία αναπτερώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών περί συμφωνίας που φέρεται να προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Ωστόσο, οι εκρήξεις που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και τον έλεγχο της κατάστασης στο πεδίο.

Ισραήλ: Η βόρεια Γάζα παραμένει ενεργή ζώνη μάχης

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, Αβιχάι Αντράι, ανακοίνωσε στους κατοίκους της Γάζας ότι η περιοχή βόρεια του Γουάντι της Γάζας – το βόρειο τμήμα της Λωρίδας – εξακολουθεί να ορίζεται ως ζώνη μάχης.

«Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού εξακολουθούν να περικυκλώνουν την πόλη της Γάζας και η επιστροφή εκεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε να επιστρέψετε στο βόρειο τμήμα ή να πλησιάσετε περιοχές όπου επιχειρεί ο στρατός, μέχρι να εκδοθούν επίσημες οδηγίες», ανέφερε ο Αντράι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ