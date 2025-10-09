Το Ισραήλ προετοιμάζεται να υποδεχθεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για την οριστική επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ την Κυριακή, ενώ παίζει το ενδεχόμενο να αφιχθεί ήδη από το βράδυ του Σαββάτου και να παραμείνει έως το πρωί της Δευτέρας, ανάλογα με την εξέλιξη στην απελευθέρωση των ομήρων. Η επίσκεψη, όπως αναφέρουν ισραηλινές πηγές, θα είναι σύντομη και θα ξεκινήσει με επίσημη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τις σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ επικοινώνησε με ξενοδοχείο, προκειμένου να δεσμεύσει δύο ορόφους για τον Τραμπ και τη συνοδεία του από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή.

Παρά τις προετοιμασίες, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο Τραμπ θα διανυκτερεύσει στο Ισραήλ ή αν πρόκειται για μια σύντομη επίσκεψη, μετά την οποία θα αναχωρήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες συναντήσεις του.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

