Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «τέλειωσαν» τον πόλεμο στη Γάζα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει διαρκής ειρήνη, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την συμφωνία στη Γάζα.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι υπόλοιποι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα απελευθερωθούν από τη Γάζα τη Δευτέρα ή την Τρίτη και ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να ταξιδέψει στην περιοχή για να τιμήσει την περίσταση.

«Νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη. Ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στην έναρξη μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, που είναι ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης.

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων και περιμένουμε να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα ή την Τρίτη», συνέχισε.

«Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Θα προτιμούσα να μην σας πω τι πρέπει να κάνουν για να τους πάρουν. Υπάρχουν μέρη που δεν θέλετε να βρίσκεστε, αλλά θα πάρουμε πίσω τους ομήρους την Τρίτη, τη Δευτέρα ή την Τρίτη και αυτή θα είναι μια μέρα χαράς».

Ανέφερε επίσης ότι θα «προσπαθήσει να κάνει ένα ταξίδι» συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης στην Αίγυπτο για μια «επίσημη υπογραφή» που θα επισφραγίσει τη συμφωνία.

cnn.gr