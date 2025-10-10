Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, ανέφερε μέσω Facebook ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζικά πλήγματα» εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής. «Αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», έγραψε χαρακτηριστικά η Χρίντσουκ.

Russian forces are striking Kyiv right now.

Explosions echo across several districts.



Our correspondents report blasts just outside their homes. pic.twitter.com/LYMfvJXomw October 9, 2025

«Ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

A residential high-rise is on fire in Kyiv following a Russian attack pic.twitter.com/cdAQqW1syt October 10, 2025

Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους του Κιέβου να βρουν καταφύγιο.

«Προσοχή! Η πρωτεύουσα της χώρας δέχεται επίθεση από εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μια μαζική επίθεση από εχθρικά drones. Μην φύγετε από τα καταφύγια μέχρι να είναι όλα καθαρά», ανέφερε ο στρατός.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, προειδοποίησε ότι, λόγω της μαζικής ρωσικής επίθεσης, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στην πόλη.

Παιδί 7 ετών νεκρό σε πλήγμα στη Ζαπορίζια

Παιδί επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.

«Τραγική είδηση, αγοράκι 7 ετών που τραυματίστηκε σε νυχτερινή ρωσική επίθεση διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό στο νοσοκομείο», ανέφερε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για τρεις τραυματίες.

protothema.gr