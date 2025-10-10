Νέες πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ισραήλ αποκαλύπτει το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή υποδοχής.

Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Κνεσέτ, στην Ιερουσαλήμ, για να εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της εβραϊκής αργίας Σιμχάτ Τόρα, η οποία ξεκινά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η επίσκεψη, η οποία οργανώθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αναμένεται να είναι σύντομη, σύμφωνα με το Channel 12. Μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσει.

Το τηλεοπτικό δίκτυο σημειώνει ότι το ταξίδι θα διαρκέσει λιγότερο από το προβλεπόμενο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει τη Δευτέρα και όχι την Κυριακή, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, λόγω των αυστηρών προετοιμασιών του ταξιδιού.

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, ο Τραμπ δεν θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, παρά τις προσδοκίες των οικογενειών των ομήρων ότι θα το πράξει.

skai.gr