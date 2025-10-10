Την ενόχληση της Τουρκίας για τις θέσεις της Ελλάδας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, μετέφεραν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας κατά τη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι χώρες που απειλούν με πόλεμο κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, θέση που προκάλεσε αντιδράσεις στην Άγκυρα.

«Γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας ή της χρήσης της ως μέσου συναλλαγής. Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της ΕΕ» ανέφεραν αρχικά οι πηγές αυτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο με συμμετοχή, στρατηγική πρόβλεψη και συλλογική αλληλεγγύη και ότι για αυτό απαιτείται μια οραματική προσέγγιση. Υπό αυτό το πρίσμα, πιστεύουμε ότι η χώρα μας, με τις αμυντικές της δυνατότητες που διαθέτει, θα συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτό επισημαίνεται και από πολλούς συμμάχους μας, μέλη της ΕΕ».

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς Ευρωπαίους συμμάχους μας, στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE ή εκτός αυτού» κατέληγαν οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των αμυντικών συντακτών αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εν πλω στο τουρκικό σκάφος αμφίβιων επιχειρήσεων «Anadolu» ανοικτά των ακτών της Μεσογείου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του πλοίου στην τουρκική ναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος».

Μετά την ενημέρωση ακολούθησε επίδειξη με απονήωση από το σκάφος μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

📍Antalya



Başarıyla devam eden Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri bugün gerçekleştiriliyor.



Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve basın mensupları, TCG Anadolu’dan… pic.twitter.com/tLdKuzWzPU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2025

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το αν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας θα συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη (task force) που θα σταλεί στη Γάζα, οι πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ ανέφεραν ότι αυτές είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί.

«Μέχρι σήμερα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμες αποστολές που έχουν οργανωθεί από διάφορους οργανισμούς σε διάφορα μέρη με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων των μερών με τον επαγγελματισμό και τη δίκαιη στάση τους. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, που διαθέτουν εμπειρία στην εδραίωση και τη διαφύλαξη της ειρήνης, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά, τέλος, με το αίτημα της Τουρκίας για προμήθεια ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, οι ίδιες πηγές δήλωσαν: «Δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό στο θέμα της προμήθειας των Eurofighter. Όταν η σύμβαση φτάσει στο στάδιο της έγκρισης, θα γίνουν ανακοινώσεις».

