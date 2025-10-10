Η γερμανική κυβέρνηση προγραμματίζει να παραγγείλει πάνω από 600 συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας Skyranger 30 από τη Rheinmetall μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη Handelsblatt, που επικαλείται πηγές από το υπουργείο Άμυνας και τη βιομηχανία. Η σύμβαση, η οποία θα αφορά τον πυργίσκο Skyranger επί τροχοφόρου Boxer (σε συνεργασία με την KNDS), αποτιμάται σε ποσό άνω των 9 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει αναφέρει ότι η προμήθεια «αρκετών εκατοντάδων» μονάδων θα αρχίσει τους επόμενους μήνες· μέχρι στιγμής έχουν παραγγελθεί 19. Εκπρόσωπος του υπουργείου απέφυγε να επιβεβαιώσει αριθμούς, ενώ η Rheinmetall δήλωσε ότι προετοιμάζεται για σημαντική αύξηση παραγωγής, με στόχο τουλάχιστον 200 μονάδες ετησίως, λόγω αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η κίνηση εντάσσεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αεράμυνας υπό το πρίσμα της ρωσικής απειλής και των αυξημένων παραβιάσεων με UAV στον εναέριο χώρο συμμάχων της Ουκρανίας—κατηγορία που το Κρεμλίνο απορρίπτει. Παράλληλα, η Rheinmetall θα παραδώσει στην Ουκρανία συστήματα Skyranger 35 (πυροβόλο 35 χλστ.), μέσω παραγγελίας που χρηματοδοτήθηκε από χώρα της ΕΕ με έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Το Skyranger έχει σχεδιαστεί για άμυνα κατά στόχων χαμηλού ύψους και VSHORAD, αντικαθιστώντας σταδιακά το Gepard, το οποίο η Γερμανία απέσυρε το 2010 αλλά έγινε εκ νέου γνωστό στον πόλεμο στην Ουκρανία.

