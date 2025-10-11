Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, όπως μεταδίδει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Οι μεσολαβητές της συμφωνίας ενημέρωσαν την παλαιστινιακή οργάνωση ότι η είσοδος φορτίων θα αρχίσει αύριο και θα περιλαμβάνει φυσικό αέριο, καύσιμα και άλλες βασικές προμήθειες. Παράλληλα, έχουν έρθει σε επαφή με την Ισραηλινή Ηλεκτρική Εταιρεία για να προετοιμάσουν την επανέναρξη της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα ανοίξει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας για τη διέλευση πολιτών και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Protothema.gr