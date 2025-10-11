Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε εκτάκτως μετά από αίτημα της Βενεζουέλας, η οποία σε επιστολή της έκανε λόγο για «σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ» και «στρατιωτική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου» στην περιοχή της Καραϊβικής.

Μιλώντας στη συνεδρίαση, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μίροσλαβ Γέντζα, προειδοποίησε για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, με αφορμή τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Καραϊβική. Όπως σημείωσε, από τα μέσα Αυγούστου παρατηρείται ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στα ανοικτά της Βενεζουέλας, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, η κινητοποίηση αυτή έχει οξύνει τις διμερείς εντάσεις.

Ακολούθησαν πλήγματα των ΗΠΑ σε πλοία ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, με 21 νεκρούς συνολικά, γεγονός που η Βενεζουέλα κατήγγειλε ως παραβίαση της κυριαρχίας της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι «ο πρόεδρος ενήργησε σύμφωνα με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων».

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κινητοποίησε 4,5 εκατομμύρια μέλη της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής, ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις με πλοία, αεροσκάφη και drones, και υπέγραψε διάταγμα έκτακτης ανάγκης. Το Καράκας κατήγγειλε επίσης πτήσεις πέντε αμερικανικών μαχητικών σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από τις ακτές του.

Σε επιστολή της 9ης Οκτωβρίου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Βενεζουέλα υποστήριξε ότι «ο απώτερος σκοπός των ενεργειών των ΗΠΑ είναι η αλλαγή καθεστώτος».

Ο κ. Γέντζα μετέφερε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ειρηνική επίλυση των διαφορών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σταματέκος εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων και επανέλαβε ότι «ο διάλογος και η διπλωματία είναι η μόνη βιώσιμη οδός για την ειρηνική επίλυση διαφορών». Παράλληλα, συνεχάρη τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης, χαρακτηρίζοντάς την «εμπνευσμένη μορφή δημοκρατίας και ελευθερίας».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας, πρέσβης Σαμουέλ Μονκάδα, κατήγγειλε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προειδοποίησε για επικείμενη ένοπλη επίθεση, ζητώντας διεθνή έρευνα.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζον Κέλεϊ, απάντησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε επιθετική στάση έναντι των καρτέλ ναρκωτικών, τονίζοντας πως ο πρόεδρος «θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών για να εξαλείψει τα καρτέλ, όπου κι αν δραστηριοποιούνται».