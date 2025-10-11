Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ. Σε ανάρτησή του μετά τη συζήτηση ο Ζελένσκι ανέφερε πως «αν μπορεί να σταματήσει ένας πόλεμος σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι — συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου».



Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου



Για μία πολύ θετική και παραγωγική συνομιλία έκανε λόγο ο πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ — μια πολύ θετική και παραγωγική συνομιλία. Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ για την επιτυχία του και για τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή που κατάφερε να εξασφαλίσει, η οποία αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα. Αν μπορεί να σταματήσει ένας πόλεμος σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι — συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου».

Ανέφερε επίσης πως ενημέρωσε τον Τραμπ για τις ρωσικές επιθέσεις στο Ουκρανικό ενεργειακό σύστημα, προσθέτοντας:

«Συζητήσαμε ευκαιρίες για την ενίσχυση της αεράμυνάς μας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες που επεξεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε αυτό. Υπάρχουν καλές επιλογές και σταθερές ιδέες για το πώς να μας ενισχύσουμε πραγματικά. Πρέπει να υπάρξει ετοιμότητα από τη ρωσική πλευρά για να εμπλακεί σε πραγματική διπλωματία — κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!»

Φανερά βελτιωμένες οι σχέσεις των δύο ηγετών



Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν βελτιωθεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο, όταν ήρθαν σε αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια μιας πλέον διαβόητης τηλεοπτικής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Από τότε, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ζελένσκι «καλό άνθρωπο» και διατήρησε την υποστήριξή του στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί προηγουμένως στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

