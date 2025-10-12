Αμερικανικό εφετείο αποφάσισε να εμποδίσει προσωρινά την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, παρά το γεγονός ότι έκανε δεκτή την υπαγωγή τους στον έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η απόφαση επικυρώνει σε μεγάλο βαθμό την προηγούμενη εντολή αναστολής που είχε εκδώσει η ομοσπονδιακή δικαστής Έιπριλ Πέρι, η οποία είχε «παγώσει» για δύο εβδομάδες την ανάπτυξη των εθνοφρουρών στην πόλη. Η απόφαση αυτή ερχόταν σε αντίθεση με τη διαταγή του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών που υλοποιεί η κυβέρνησή του.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία για να προστατευτούν το ομοσπονδιακό προσωπικό και οι δημόσιες υποδομές μετά τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν έξω από κτίρια της αστυνομίας μετανάστευσης στο Σικάγο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς είχαν σταλεί από το Τέξας και άλλα 300 από το Ιλινόι, με στόχο να ενισχύσουν τις τοπικές αρχές.

Το εφετείο, ωστόσο, ανέστειλε την ανάπτυξή τους, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν εντός της πολιτείας, έως ότου εξεταστούν περαιτέρω τα επιχειρήματα των δύο πλευρών σε επόμενη συνεδρίαση.