Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από είκοσι τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ τα ξημερώματα της Κυριακής σε μπαρ στο νησί Σεντ Χελένα της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Willie’s Bar and Grill, ένα δημοφιλές στέκι της περιοχής, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο κόσμο. Όταν αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μποφόρτ έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν πολλούς ανθρώπους αιμόφυρτους από πυροβολισμούς.

Exclusive visuals of the early morning Mass shooting scene of Beaufort county bar, south Carolina https://t.co/azsfmtqBbc pic.twitter.com/jBJoZI1mPI October 12, 2025

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν προς γειτονικά καταστήματα και κατοικίες για να βρουν καταφύγιο από τα πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη στην πλατφόρμα Χ. Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «τραγικό και δύσκολο για όλους» και ζήτησαν υπομονή, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν νεκρά στον χώρο του μπαρ, ενώ περισσότεροι από είκοσι τραυματίστηκαν. Από αυτούς, τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, καθώς και για τα κίνητρα της επίθεσης.

