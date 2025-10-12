Περισσότεροι από 20 διεθνείς ηγέτες, ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, υπό την κοινή προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε στην εφημερίδα The Times of Israel, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία πρόκειται να εγκρίνουν τις «γενικές αρχές» του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διάσκεψη θα επιδιώξει να επιβεβαιώσει τη στήριξη των τεσσάρων εγγυητριών δυνάμεων στο πλαίσιο 20 σημείων του σχεδίου, με στόχο να ενισχυθεί η διεθνής συναίνεση για μια βιώσιμη εκεχειρία και ένα μεταπολεμικό καθεστώς σταθερότητας στη Γάζα. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η συμφωνία θα αφορά «τις γενικές γραμμές» του πλαισίου, χωρίς συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών στη σύγκρουση, όπως Ισραήλ, Χαμάς ή Παλαιστινιακή Αρχή.

Απουσία Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής

Το Ισραήλ δεν έχει προσκληθεί να λάβει μέρος στη σύνοδο, ενώ το αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής προς τον πρόεδρο Σίσι για πρόσκληση έμεινε αναπάντητο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αν και το Ιράν δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο προσκεκλημένων, η ιστοσελίδα Axios ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει επίσης λάβει πρόσκληση για να παραστεί στη διάσκεψη, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις περιφερειακές ισορροπίες.

Προς νέα εποχή περιφερειακής σταθερότητας

Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι η σύνοδος ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα διαδικασία εξομάλυνσης σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών, σε συνέχεια των Συμφωνιών του Αβραάμ, με στόχο τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας, η συνάντηση στο Σαρμ ελ Σέιχ «αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στην έναρξη μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας».

