Ένα ελικόπτερο συνετρίβη το Σάββατο σε κατοικημένη περιοχή κοντά στην παραλία Χάντινγκτον, στη νότια Καλιφόρνια, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους που παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ελικόπτερο άρχισε να χάνει τον έλεγχο ενώ πετούσε πάνω από τη δημοφιλή παραλία και, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα πριν σφηνωθεί ανάμεσα σε φοίνικες, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast.

🚁🇺🇸 Helicopter crashed in California on Beach, after crashing into a palm tree during the Cars and Helicopters festival — NBC News.



Five people were injured in the crash and hospitalized. pic.twitter.com/7mzhY86jW7 October 11, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Χάντινγκτον Μπιτς ανακοίνωσε ότι πέντε άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους και οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου, οι οποίοι «ανασύρθηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια».

Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν επίσης, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Η πτήση του ελικοπτέρου σχετιζόταν με την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση «Cars N’ Copters», που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή. Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται από τις τοπικές αρχές και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA). Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την δεύτερη πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια μέσα σε λίγες μέρες.

