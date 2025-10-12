Τουλάχιστον 117 σοροί Παλαιστινίων ανασύρθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, ενώ ακόμη επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία των τοπικών αρχών, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 67.806 από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο χρόνια, ενώ οι τραυματίες φθάνουν τους 170.066.

Η παρούσα εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα επιτρέπει την εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης σορών από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων και υποδομών, μετά από μήνες σφοδρών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας στο CNN, εκτιμάται ότι περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία έναρξης του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Βίντεο από drone που δημοσίευσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες της νότιας Γάζας, με κτίρια ισοπεδωμένα και συνεργεία διάσωσης να εργάζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Protothema.gr