Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Κυριακή ότι σκοπεύει να απειλήσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με την αποστολή πυραύλων κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, εάν δεν τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφέρει πως εξετάζει την πώληση πυραύλων του τύπου σε ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να τους διαθέσουν στις ουκρανικές δυνάμεις. Η συνάντησή του με τον Πούτιν, τον Αύγουστο στην Αλάσκα, δεν οδήγησε σε πρόοδο για τον τερματισμό της σύρραξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Μέση Ανατολή, όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να θέσει το θέμα στον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του ζήτησε πυραύλους Τόμαχοκ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν προχθές Σάββατο, με κύριο θέμα νέες αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Κίεβο.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος ταξιδεύει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο για την προώθηση του σχεδίου του σχετικά με την ειρήνη στη Γάζα.

Αναφερόμενος στους Ρώσους ηγέτες, πρόσθεσε: «Θέλουν να εκτοξευτούν Τόμαχοκ προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει πως η προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο θα αποτελούσε «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας. Τα όπλα αυτά έχουν βεληνεκές έως 2.500 χιλιόμετρα, γεγονός που σημαίνει ότι η Μόσχα θα βρισκόταν εντός εμβέλειάς τους, εάν τα αποκτούσε η Ουκρανία.

Ο Τραμπ επανέλαβε πως η σύγκρουση στην Ουκρανία —την οποία έχει υποσχεθεί να τερματίσει μέσα σε 24 ώρες αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο— αποτελεί τη δυσκολότερη ένοπλη κρίση που επιχειρεί να επιλύσει.

protothema.gr