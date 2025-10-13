Συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε on air στο Sky News Australia, όταν η δημοσιογράφος Σάρι Μάρκσον λύγισε κατά τη διάρκεια της έκτακτης μετάδοσης για την απελευθέρωση των πρώτων επτά ομήρων από τη Χαμάς, το πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

«Αυτή είναι η πιο καταπληκτική έκτακτη είδηση που έχω μεταδώσει ποτέ», είπε η Μάρκσον, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Οι επτά όμηροι που βρίσκονταν στα τούνελ της Γάζας τα τελευταία δύο χρόνια, 738 ημέρες, βρίσκονται τώρα στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού, καθ’ οδόν προς τον IDF, προς την ασφάλεια του Ισραήλ, για να βρεθούν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Οι επτά όμηροι έχουν πλέον παραδοθεί», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένη η Εβραϊκής καταγωγής δημοσιογράφος.

Ακολούθως, η Μάρκσον διάβασε τα ονόματα των απελευθερωμένων ομήρων, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από τον Ερυθρό Σταυρό.

