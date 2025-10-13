Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το VChK-OGPU, ένα σκιώδες κανάλι στο Telegram που δημοσιεύει φερόμενες διαρροές για ζητήματα ρωσικής ασφάλειας, ανέφερε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αντιμετώπιζε σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Σύμφωνα με την ανάρτηση, υπήρχε διαρροή καυσίμου στο αμπάρι και κίνδυνος έκρηξης, ενώ το σκάφος έπλεε στα Στενά του Γιβραλτάρ, στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σήμερα, μετά την ανάδυση του υποβρυχίου στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας, η Ρωσία διέψευσε τις αναφορές.

Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου φωτογραφίες, στις οποίες όπως ανέφερε εικονίζεται φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρακολουθεί ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της Βρετάνης.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τη Συμμαχία μας, παραμένοντας σε διαρκή επιφυλακή σε όλο τον Ατλαντικό», σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), χωρίς να κατονομάσει το συγκεκριμένο υποβρύχιο.

Κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν δήλωση του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την οποία το Novorossiysk δεν αναδύθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η Μόσχα υποστήριξε ότι το σκάφος πραγματοποίησε προγραμματισμένη διέλευση, αφού ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο, και αναδύθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας κατά τη διέλευση από τη Μάγχη.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS υπενθύμισε ότι το υποβρύχιο, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων εξοπλισμένων με πυραύλους κρουζ Kalibr.

