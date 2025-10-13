Τον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Άρι Σπιτζ, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό τριών άκρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Γάζα, εξήρε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του στην Κνέσετ, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο θάρρους και αντοχής».

Απευθυνόμενος στα μέλη της Κνέσετ, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στους τραυματισμένους στρατιώτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του Σπιτζ: «Χιλιάδες από τους γενναίους στρατιώτες μας τραυματίστηκαν, υποφέροντας φρικτά πλήγματα στο σώμα και την ψυχή. Γενναίοι στρατιώτες όπως ο Άρι Σπιτζ», είπε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντάς τον ως παράδειγμα ηρωισμού.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Σπιτζ συμμετείχε σε επιχείρηση εντοπισμού τρομοκρατών της Χαμάς, στην οποία δύο συνάδελφοί του σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν. Ο ίδιος θεωρήθηκε αρχικά νεκρός, όμως επέζησε και κατάφερε να αναρρώσει παρά τις βαριές απώλειες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Νετανιάχου κάλεσε τον στρατιώτη να σταθεί όρθιος και του είπε:

«Άρι, είσαι το πνεύμα του Ιησού του Ναυή, το πνεύμα του Δαβίδ, το πνεύμα των Μακκαβαίων, το πνεύμα του Ισραήλ. Σε τιμώ, όλοι σε τιμούμε».

Η παρουσία του Σπιτζ προκάλεσε θερμά χειροκροτήματα στην αίθουσα, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η ιστορία του αντικατοπτρίζει τη δύναμη και την επιμονή του ισραηλινού λαού.

