Η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς μετά την ειρηνευτική συμφωνία χάρισε πολλές συγκλονιστικές στιγμές. Μια από αυτές όταν ο Μπαρ Κούπερσταϊν, ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα σμίγει ξανά με την οικογένειά του. Ο Μπαρ Κούπερσταϊν αγκαλιάζει τον πατέρα του Ταλ, ο οποίος σηκώνεται από το αναπηρικό του καροτσάκι.

Και το κάνει αυτό για πρώτη φορά ύστερα από 5 χρόνια, όταν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, του στέρησε τη δυνατότητα να περπατά αλλά και να μιλά.

בר קופרשטיין רואה לראשונה את אביו טל נעמד על הרגליים לאחר שלקה בשיתוק מוחין בעקבות תאונה@ofekneuberger pic.twitter.com/nArNS4MOgb October 13, 2025

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Ταλ Κούπερσταϊν, ανέκτησε ξανά και σταδιακά τμήμα της δυνατότητας ομιλίας.

Στη ουσία, γράφουν οι Times of Israel, έμαθε ξανά να μιλά τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τον γιο του και να ζητά την απελευθέρωσή του.

Και σήμερα, ο πατέρας κατάφερε ξανά να σηκωθεί, έστω υποβοηθούμενος, από το αναπηρικό αμαξίδιο ώστε να αγκαλιάσει ξανά τον γιο του ύστερα από δύο χρόνια ομηρίας.

Είχε μείνει να βοηθήσει

O Αβραάμ Μπαρ Κουπερστάιν, είναι 23 ετών.

Στρατιωτικός διασώστης στο επαγγελμα, απήχθη από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο φεστιβάλ Supernova.

Είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν πυροβοληθεί.

Ο Μπαρ ήταν μέλος του προσωπικού του φεστιβάλ, αλλά δεν ήταν σε υπηρεσία την ημέρα της επίθεσης.

Βίντεο που κατα καιρούς ήρθαν στην δημοσιότητα αυτά τα δύο χρόνια μετά την επίθεση, τον έδειχναν δεμένο.

Ο Μπαρ κατάγεται από το προάστιο Χολόν του Τελ Αβίβ.

Είναι διασώστης όπως και ο πατέρας του και δύο μήνες προτού απαχθεί, είχε σώσει τη ζωή του παππού του, Μίκαελ, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή στο σπίτι.

