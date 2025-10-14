Αναβαθμίζει τον ρόλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην περιοχή ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μετά την προώθηση της τουρκικής εμπλοκής στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, δήλωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος την εκτίμησή του ότι ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Τα κοπλιμέντα Τραμπ στον Ερντογάν με φόντο τον Χριστοδουλίδη

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον για τον Ερντογάν.

Το TRT World, μάλιστα, ανάρτησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ακριβώς πίσω από τον Ερντογάν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο […]. Κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα» είπε ανάμεσα σε άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος για τον Τούρκο ομόλογό του, τον οποίο αποκάλεσε και «φίλο» του.

«Σκληρός» άντρας

Ενδεικτικό είναι και το βίντεο που ανάρτησε το Clash Report, με τον Τραμπ να απευθύνεται στον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντας «Ξέρετε πόσο σκληρός είναι αυτός ο άντρας; Μου αρέσει. Μου αρέσει».

Trump when he sees Erdogan:



You know how tough this man is? I like him. I like him. pic.twitter.com/qgxIXEHkNI — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

in.gr