Προειδοποιήσεις προς το Ισραήλ απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «θα πληρώσει βαρύ τίμημα αν επιστρέψει στη γενοκτονία», ενώ έκανε εκτενή αναφορά στη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στον ρόλο της Άγκυρας στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Ερντογάν είπε ότι το Ισραήλ έχει «κακό μητρώο» στις παραβιάσεις εκεχειριών, ενώ επισήμανε πως «η Τουρκία, οι ΗΠΑ και οι άλλες χώρες είναι αποφασισμένες να προστατεύσουν την εκεχειρία».

«Το Ισραήλ γνωρίζει ότι θα είναι βαρύ το τίμημα αν επιστρέψει στη γενοκτονία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι υπέγραψε, μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι και τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Σάνι, τετραμερή συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε «Συμφωνία Τραμπ για Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία».

«Με αυτές τις υπογραφές καταγράφηκε στα αρχεία της ιστορίας η βούληση για ειρήνη. Δεν πρόκειται για μια απλή υπογραφή, αλλά για τη θεμελίωση μιας νέας εποχής στη Μέση Ανατολή», τόνισε.

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η μόνη βιώσιμη λύση για τη Μέση Ανατολή είναι η δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, υπογράμμισε ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε «τεράστιο όγκο συντριμμιών», ενώ σημείωσε πως η Τουρκία έχει ήδη αποστείλει 102.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και 350 φορτηγά έχουν περάσει τα σύνορα.

«Δεν στέλνουμε μόνο τρόφιμα και φάρμακα, στέλνουμε αδελφοσύνη και ελπίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στη διεθνή δύναμη παρακολούθησης της εκεχειρίας, ανέφερε ότι «οι αξιολογήσεις συνεχίζονται», προσθέτοντας πως η Τουρκία θα έχει σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, των χωρών του Κόλπου και ευρωπαϊκών κρατών.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ θα επιβλέπει προσωπικά την εφαρμογή της συμφωνίας. «Μας είπε ότι θα παρακολουθεί τη διαδικασία σε πρώτο βαθμό και θα διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο τηλεφωνικής διπλωματίας», ανέφερε.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σύνοδο της Αιγύπτου «ιστορική», τονίζοντας ότι «έθεσε φραγμό στην επιθετικότητα και την κατοχική πολιτική του Ισραήλ».

«Ο λαός της Γάζας έχασε 70.000 ανθρώπους, αλλά δεν υπέκυψε στη βαρβαρότητα. Ήρθαμε στην Αίγυπτο για να πούμε “σταματήστε” στην ισραηλινή τρομοκρατία», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη Συρία, δηλώνοντας ότι οι επαφές με τη Δαμασκό συνεχίζονται «σε όλα τα επίπεδα» και ότι η Τουρκία στηρίζει «την ένταξη των Δυνάμεων Δημοκρατικής Συρίας (SDF) στον εθνικό συριακό στρατό», με στόχο την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

